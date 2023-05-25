РИАН: Путин пытался помирить поссорившихся на саммите ЕАЭС Пашиняна и Алиева

Вечером 25 мая журналисты российского информагентства "РИА Новости" рассказали, что во время заседания высшего совета ЕАЭС в московском Кремле президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи использовал формулировку "зангезурский коридор", после чего армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что такие фразы являются территориальными претензиями к Армении.

В ответ Алиев заявил, что только бурная фантазия может помочь увидеть в его словах претензии на суверенные территории Армении со стороны Баку. Также Ильхам Алиев не согласился со словами Пашиняна о том, что Лисичанский коридор заблокирован.

Помирить поссорившихся вызвался российский лидер Владимир Путин, который сообщил, что вне зависимости от терминов, используемых представителями Баку и Еревана, стороны признали целостность территорий друг друга, что уже является большим прогрессом.