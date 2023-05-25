Киркоров красиво поздравил экс-падчерицу Орбакайте, которая стала ему другом

Сегодня день рождения у известной исполнительницы и актрисы Кристины Орбакайте. Поздравить знаменитость не забыл Филипп Киркоров.

Киркоров обратился к экс-падчерице, отметив, что Кристина была ему родственницей, а стала большим другом.

Филипп Бедросович отметил, что Орбакайте могла быть просто дочерью знаменитой мамы, но уже с детства показала себя как отличная актриса.

Также Филипп разместил в личном блоге снимки и видео, где позирует рядом с Кристиной.