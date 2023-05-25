Пластический хирург Блинова перечислила первые скрытые признаки старения

Пластический хирург Виктория Блинова к главным скрытым признакам старения отнесла постепенно уходящий объем лица, в результате чего даже светотени на лице смотрятся по-другому.
Специалист, отметила, что лоб, на котором нет явных заломов, становится не таким эластичным, более плоским, опускается.
Эксперт обратила внимание также на нависающие брови. Взрослых часто "обвиняют в тяжелом взгляде".
Также к скрытым признакам старения относятся мелкие морщины от уголков рта вертикально вниз к подбородку.
С возрастом кожа становится более сухой и теряет упругость.
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