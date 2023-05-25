25 мая немецкая интернет-газета Die Welt опубликовала сообщение о том, что послы Германии, Дании и Швеции были вызваны в российское Министерство иностранных дел, где им был выражен протест в связи с нежеланием данных стран предоставлять России данные о ходе расследования теракта, совершённого на участках газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Большинство немецкоязычных комментаторов Welt сошлись во мнении, что правительства западных государств руководствуются неэффективным принципом "громкого молчания", намереваясь избежать ответственность за подрыв российских трубопроводов, в то время как подавляющая часть мировой общественности считает США причастными к данному инциденту.