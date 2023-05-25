Лукашенко: вопрос единых энергорынков стал самым крупным для РФ и Беларуси

Издание БелТА опубликовала фрагмент нового интервью с Александром Лукашенко, в ходе которого президент рассказал, что считает самым крупным вопросом в отношениях между Минском и Москвой проблематику урегулирования единых энергорынков, что сопряжено не только с вопросами цены нефти и газа, но также с вопросами логистического характера.

Более мелкой проблемой в белорусско-российских отношениях Лукашенко назвал вопрос поставок некоторых видов товаров из Беларуси в Россию, среди которых сельскохозяйственная продукция и продукты питания.