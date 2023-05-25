Хозяйкой дачи принца Ольденбургского является дочь Пригожина

Цветовод-эксперт объяснил, как правильно удобрять сирень для густого цветения

Сирень известна своей неприхотливостью, растет сама по себе, почти без внимания садовода, но при этом радует роскошным благоуханием и яркими цветами. Чтобы продлить этот период, поддержите растение - дайте полезную подкормку.