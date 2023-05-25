Хозяйкой дачи принца Ольденбургского является дочь Пригожина

Полина Евгеньевна Пригожина - хозяйка АО "Легион", которое в 2019 году купило на торгах "Дом.РФ" дачу принца Ольденбургского на Каменном острове.
Сведения по поводу раскрыло само общество.
За здание, площадь которого 1 600 м2, на наб. Малой Невки, 11, лит. А, участок вокруг него в 0,35 га "Легион" отдал 135 000 000 российских рублей.
Весной 2021 года дача принца Ольденбургского стала гостиницей на 21 номер.
Дача принца Ольденбургского - объект культурного значения федерального масштаба.
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