Старт ракеты «Нури» стал поворотным моментом в космической программе Южной Кореи

«Третий запуск ракеты «Нури», которая была разработана самостоятельно (...), успешно завершен», — сообщил министр науки и технологий Ли Чон Хо.

Президент Юн Сук Ёль заявил, что это прорыв, который должен дать Южной Корее конкурентное преимущество в глобальной космической гонке.

Эта страна поставила перед собой цель отправить космические аппараты на Луну к 2032 году и на Марс к 2045 году.

«Успех третьего запуска «Нури» — это огромное достижение, которое показывает, что Южная Корея присоединилась к космическим державам G7», — сообщается в заявлении главы государства.

Нури стартовала в 18:24 по местному времени из Космического центра Наро в южном прибрежном районе Южной Кореи в четверг, оставив за собой огромный шлейф белого дыма.

«Третий запуск направлен на вывод спутника», разработанного в Южной Корее, на целевую орбиту, сообщил журналистам Ко Чжон Хван, руководитель программы ракеты «Нури» в Корейском институте аэрокосмических исследований.

Аппарат оснащен малогабаритным радаром с синтезированной апертурой, что позволяет получать изображения высокого разрешения при любых погодных условиях.