WWT Вашингтон: вылупились первые за 10 лет гусята с полосатой головой

Полосатоголовые гуси обычно живут в Азии и поднимаются на высоту до 4300 м, чтобы мигрировать над Гималаями.

Они живут в WWT, и персонал сказал, что это загадка, почему они наконец стали размножаться через 10 лет после прибытия, но гусята были «невероятно интересными».

За новорожденными ухаживают в питомнике центра, где их могут увидеть посетители.

Директор по маркетингу сайта Линн МакКормелла сказала: «Мы невероятно рады приветствовать этих трех красивых гусят с полосатыми головами.

«Новоприбывшие всегда особенные, но, поскольку они впервые появились на WWT в Вашингтоне за более чем десятилетие, они даже более ценны, чем обычно.

«Взрослые птицы все это время находились в нашей коллекции, и мы искренне не знаем, что побудило их к размножению именно в этом сезоне.

WWT сказал, что гуси с полосатой головкой зимуют в Южной Азии, но размножаются в Центральной Азии тысячными колониями возле горных озер.

Они мигрируют через Гималаи, достигая высоты более 4267 метров и сталкиваются с низкими температурами и чрезвычайно сильными ветрами.

Могут справиться с низким содержанием кислорода на большой высоте благодаря особому типу гемоглобина в их крови, а также летать со скоростью более 50 миль в час, генерируя достаточно тепла, чтобы предотвратить образование льда на крыльях.