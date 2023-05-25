Дачники назвали три главных мифа о сидератах: что на самом деле нужно знать об этих травах

Например, избавиться от проволочника с помощью самого популярного сидерата – горчицы – не удастся.

Если вредитель уже поселился в почве, он там и останется. А вот предотвратить появление проволочника горчица может.

Обогащение почвы азотом по мере роста сидератов – тоже миф. Травы насыщают землю этим элементом только после наращивания зеленой массы, а на это нужно от 50 дней.

После выращивания сидератов нельзя высаживать любые растения. Например, после горчицы не следует сажать капусту.