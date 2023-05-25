Знающий огородник рассказал, что надо сделать, чтобы клубника была усыпана ягодами

Придется немного постараться для любимой ягоды, чтобы потом лакомиться вволю. Перечисляем перечень мер, которые в комплексе приведут к богатому урожаю.

Убирайте с кустов старые засохшие листья, усы, чтобы в оставшихся здоровых листовых пластинах активнее протекал процесс фотосинтеза. От этого напрямую зависит будущий урожай.

Подкормите растение, сделайте почву более плодородной, чтобы клубника на ней росла и множилась - сытая и в комфорте.

Полезные вещества увеличат число ягод, хорошо повлияют на вкус и размеры.

Поливайте ягодник регулярно, но без избытка. Земля должна всегда оставаться влажной, степень пересыхания легко проверить рукой.

Оптимальный полив улучшает урожайность и делает ягоды сочными.

Защитите ягоды от вредителей и болезней. Бороться с последствиями трудно, и скорее всего итогом будет отсутствие плодов или скудный урожай.

Лучше делать профилактику заранее.

В садовых магазинах есть много подходящих средств.

Когда урожайность клубники падает без причины, подумайте, не пора ли пересадить кусты на новое место.

Такое переселение сподвигнет растение на активный рост и усиленное плодоношение.

Ну и наконец, подберите правильный сорт, который выдает повышенный урожай. Обеспечьте ему подходящие условия и ждите превосходного результата.