Глюкоза шокировала фанатом образом в купальнике с шубой

19:44 2023-05-25

Исполнительница Наталья Ионова (Глюкоза) выложила в Сеть видео, где позирует в купальнике и шубе, вызвав споры по поводу.

36-летняя Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру своим поклонникам.

Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя артистки) сняла видео, где предстала в оригинальном образе на море, чем вызвала дискуссии в Сети.

Знаменитость выложила ролик, где запечатлена в серебристом слитном купальнике и бело-серой шубе. Макияж артистка выбрала, максимально приближенный к естественному, а волосы тщательно выпрямлены. Некоторые интернет-пользователи вид звезды сцены не поняли, поинтересовавшись под публикацией, зачем ей шуба.

Юмористы заметили, что только валенок и шапки не хватает.

  • Изображение статьи

    Некоторые фолловеры похвалили исполнительницу за потрясающую фигуру, поинтересовавшись, как ей удается выглядеть так здорово.

Показать следующие комментарии
Фото