Глюкоза шокировала фанатом образом в купальнике с шубой

36-летняя Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру своим поклонникам.

Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя артистки) сняла видео, где предстала в оригинальном образе на море, чем вызвала дискуссии в Сети.

Знаменитость выложила ролик, где запечатлена в серебристом слитном купальнике и бело-серой шубе. Макияж артистка выбрала, максимально приближенный к естественному, а волосы тщательно выпрямлены. Некоторые интернет-пользователи вид звезды сцены не поняли, поинтересовавшись под публикацией, зачем ей шуба.

Юмористы заметили, что только валенок и шапки не хватает.