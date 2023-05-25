Дробыш сообщил о самочувствии Носкова, перенесшего инсульт

Виктор Дробыш отметил, что несмотря на концертную деятельность, Николай Носков не забывает заботиться о своем здоровье.

Композитор отметил, что восстановление идет хорошо. Певец применяет специальные восстановительные программы.

Ученые скоро создадут препараты, ликвидирующие последствия инсульта.

Продюсер назвал Носкова артистом с большой буквы, который будет продолжать творить, несмотря на проблемы со здоровьем. Он исполняет свои песни, получая от этого удовольствие.