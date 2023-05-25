Две картины художника были показаны на премьере фильма Быть Сальвадором Дали в Москве

24 мая в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоялся премьерный показ биографической драмы "Быть Сальвадором Дали".
Мероприятие посетило множество известных личностей таких, как Анна Банщикова, Никита Тарасов, Дана Борисова, Алена Водонаева, Анна Калашникова и многие другие.
Посетителям показа предоставилась уникальная возможность лицезреть две подлинные работы великого художника "Хронос" (серия "Мифология (1962)) и "Женщины-цветы" (1970).
Коллекционер Александр Шадрин представил экспонаты на публичное обозрение.
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