Две картины художника были показаны на премьере фильма Быть Сальвадором Дали в Москве

20:27 2023-05-25

Оригиналы картины художника были показаны на премьере проекта "Быть Сальвадором Дали" в Москве.

24 мая в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоялся премьерный показ биографической драмы "Быть Сальвадором Дали".

Мероприятие посетило множество известных личностей таких, как Анна Банщикова, Никита Тарасов, Дана Борисова, Алена Водонаева, Анна Калашникова и многие другие.

Посетителям показа предоставилась уникальная возможность лицезреть две подлинные работы великого художника "Хронос" (серия "Мифология (1962)) и "Женщины-цветы" (1970).

Коллекционер Александр Шадрин представил экспонаты на публичное обозрение.

Показать следующие комментарии
Фото