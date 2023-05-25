Дробыш назвал Тутси заколдованной группой

Виктор Дробыш пояснил свое намерение возродить поп-группу "Тутси" в минувшем году.

Музыкальный продюсер заметил, что группа в свое время распалась из-за стычек между девушками, их личной жизни и иных проблем.

Теперь исполнительницы стали более взрослыми и желают выступать вместе. Дробыш окажет помощь "Тутси", если те готовы сотрудничать с ним.

Деятель музыкальной индустрии называет "Тутси" заколдованной группой, которая выделяется на фоне других коллективов.

Он вспомнил, что она ворвалась на рынок шоу-биза с первой же композицией. Трек "Самый, самый" оказался в десятке, став очень популярным на российской сцене.