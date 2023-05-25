Садовод со стажем назвал три удобных места для высаживания арбузов на даче

Если у вас действительно есть желание получить урожай сахаристых сочных арбузов и лакомиться ими все лето, то возьмите на заметку пару ценных советов.

Рассказываем, где лучше всего сажать арбузы, какие места будут самыми удачными.

Выращивать зеленую полосатую ягоду можно в открытом грунте, в теплице, в контейнере. Рассмотрим все варианты

Открытая грядка

Арбузы предпочитают теплые, прогретые солнцем места, которые не продуваются ветрами. Почву выбираем плодородную, дренированную.

Высаживаем семена на глубину в 2-3 см, если будут выращиваться крупные сорта, и на глубину 1-2 см, если вы выбрали мелкие сорта.

Соблюдаем интервалы в полтора метра между каждым растением.

Теплица

В теплице можно выращивать арбузы, если вы живете в северных регионах. Но при этом придется обеспечивать большое количество света и тепла своим саженцам.

Почву создаем в теплице дренированную и плодородную. Расстояние между семечками оставляем в 1 метр, если это крупные сорта, для средних достаточно будет 70 см.

Высаживаем арбузы на такую же глубину, как и в открытых грядках.

Контейнер

Так можно выращивать полосатые ягоды на балконе, можно и в саду. Подбираем объемную тару, чтобы подрастающие арбузы потом могли нормально расти и развиваться.

Почву дренируем, насыщаем питательными элементами.