Германия усилила контроль на границе с Чехией и Польшей

По данным Федерального министерства внутренних дел, местные отделения будут усилены мобильными отрядами.

По сообщению МВД ФРГ, только в Саксонии силы пограничной полиции недавно были усилены двумя дополнительными оперативными подразделениями федеральной полиции по охране общественного порядка. Они также внесли значительный вклад в борьбу с контрабандой людей.

Но Файзер выступила против требований Саксонии и Бранденбурга установить стационарный контроль на границе с Польшей и Чехией.

По заявлению МВД, временное восстановление внутреннего пограничного контроля повлечет «угрозы общественному порядку и внутренней безопасности».