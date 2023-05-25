В Японии неизвестный устроил резню в небольшом городе, власти говорят о теракте

Японская телекомпания NHK World сообщила, что погибли женщина и двое полицейских.

В результате теракта пострадал еще один мужчина, состояние его здоровья оставалось невыясненным до позднего вечера.

Сообщается, что предполагаемый преступник укрылся в доме, окруженном полицией, он был одет в камуфляжную одежду, шляпу, солнцезащитные очки и маску.

Сообщается, что местных жителей попросили оставаться в своих домах.

По сообщениям информационного агентства Киодо, во второй половине дня (по местному времени) власти получили экстренный вызов.

После того, как сотрудники полиции появились на предполагаемом месте преступления, подозреваемый застрелил их.

Один очевидец рассказал, что видел, как мужчина гнался за женщиной. Затем он схватил ее за руку и ударил ножом сзади.