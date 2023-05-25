OpenAI: искусственный интеллект должен регулироваться

«Я думаю, что регулирование таких технологий действительно хорошо», — заявил американский предприниматель на мероприятии в Мюнхенском техническом университете (TUM).

Обычно он придерживается мнения, что лучше сначала подождать и посмотреть, что произойдет, а затем реагировать ответственно.

«Но бывают ситуации, и я думаю, что это одна из них, когда мы должны действовать упреждающе», - сказал он.

В то же время Альтман заявил, что планы по регулированию ИИ в Европе все еще «довольно расплывчаты».

«Я думаю, что есть версия европейского закона об искусственном интеллекте, которая может быть хорошей, но мы посмотрим, как все это обернется», — сказал он.

Ранее Альтман заявил в интервью журналистам в Лондоне, что нынешние соображения по поводу закона вызывают у него «большое беспокойство» и что он не исключает вывода активов из ЕС.

OpenAI постарается придерживаться правил.

«Но, если мы не сможем их удовлетворить, мы прекратим работу», — цитирует его Financial Times.

Глава компании не верит в возможность полностью беспристрастного ИИ, поэтому необходимо прояснить вопрос о том, на чьих ценностях должны основываться системы в будущем.

У него пока нет ответа на этот вопрос, но он хочет поговорить на эту тему с разработчиками и другими людьми, затронутыми этой технологией во всем мире.