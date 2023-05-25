Садоводы объяснили, можно ли рыхлить землю под огурцами: ответ оказался неожиданным

Все дело в особенностях корневой системы огурцов. Она располагается очень близко к поверхности земли, поэтому корни легко повредить.
Именно по этой причине важно соблюдать осторожность при прополке, ведь повреждение корней приводит к гибели растения.
Рыхление нарушает структуру почвы, а корни растения становятся менее стойкими к засухе и прочим неблагоприятным условиям.
Вместо рыхления грядки с огурцами стоит замульчировать, чтобы сохранить в почве влагу и помешать росту сорняков.
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