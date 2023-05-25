Германия дополнительно поставит Украине Leopard 1 и Iris-T SLM

«Пакет в размере 2,7 млрд евро, обещанный в середине мая, отражает приверженность Германии удовлетворению краткосрочных потребностей Украины», — сказал Остин во время встречи международной контактной группы по координации военной помощи Украине.

В то же время пакет является долгосрочной инвестицией.

Незадолго до визита в Германию президента Украины Владимира Зеленского правительство Германии пообещало Украине новый пакет вооружений на миллиарды долларов.

Среди прочего, немецкая военная промышленность обещала поставку 20 дополнительных бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1 и четырех зенитных комплексов Iris-T SLM.