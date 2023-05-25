Детеныши, рожденные намибийским гепардом, умерли в Индийском парке

Первый умер во вторник, а двое других — в четверг.
Власти заявили, что молодые животные, которым было около восьми недель, боролись с экстремальными погодными условиями и обезвоживанием.
Мать по имени Джвала в марте родила помет из четырех детей. Сейчас в живых остался только один из них.
Гепарды вымерли в Индии семь десятилетий назад.
Но правительство выпустило 20 из них — восемь из Намибии и 12 из Южной Африки — в рамках амбициозного проекта по реинтродукции больших кошек.
Три взрослых гепарда, привезенных из Африки, также умерли в последние месяцы.