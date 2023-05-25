Тверк в церкви: десяти киберсталкерам в Париже вынесли условные приговоры

Самый суровый приговор был вынесен трем подсудимым за «киберзапугивание при отягчающих обстоятельствах» через гомофобные сообщения.

Прокуратура запросила четырехмесячный условный срок в отношении семи других подсудимых за киберпреследование, создавшее угрозу жизни лица или приведшее к «доксингу», то есть размещению данных и информации в Интернете для свободного доступа лично без их согласия.

16 февраля 2022 года Бенджамин Ледиг, которому тогда было 18 лет, разместил видео в социальной сети TikTok, на котором он танцевал тверк в укороченном топе перед алтарем церкви Сен-Поль-Сен-Луи в Париже.