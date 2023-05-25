Дачники рассказали, что можно сажать на компостной яме, кроме тыквы и кабачка

При выращивании огородных культур на компостной яме появляется возможность сэкономить место в огороде.
К тому же растения ускоряют созревание компоста и сразу же получают из него питательные вещества.
На компостной яме можно посадить зелень, например, укроп или петрушку. Там хорошо растут огурцы, перец, помидоры и лук.
Это место подойдет и для лекарственных трав вроде мяты, тимьяна, шалфея, розмарина и лаванды.
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