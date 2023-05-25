У сына Кейт Миддлтон принца Луи обнаружилось необычное хобби

Во время детского пикника на Цветочном шоу в Челси принцесса Уэльская сообщила, что Луи увлекся огородничеством.

Например, он выращивает в школе бобы. Миддлтон уточнила, что их нужно просто положить в чашку и наблюдать за ростом корешков.

Интересно, что дед принца Луи король Карл III с 1989 года выращивал органические овощи в своей резиденции.

Несколько лет назад он рассказал журналистам, как вместе с сестрой пытался выращивать помидоры, правда, не добился успеха.