Как узнать, что кусты клубники пора выбрасывать: дачники назвали главные признаки

Но для начала следует определить, от каких кутов пришло время избавляться. Есть как минимум три признака.
Урожайность клубники начинает заметно снижаться через 3 года после посадки. Если с этого времени растение слабо плодоносит, его можно выбрасывать без сожалений.
Избавиться придется и от тех кустов, которые серьезно поражены заболеваниями. Если этого не сделать, болезнь перейдет и на остальные растения.
Не стоит ждать хорошего урожая от клубники, посаженной на подзолистой почве, в тени или в низине. Отсюда кусты лучше пересадить на более подходящее место, выбросив засохшие или заболевшие.
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