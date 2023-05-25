Как узнать, что кусты клубники пора выбрасывать: дачники назвали главные признаки

Но для начала следует определить, от каких кутов пришло время избавляться. Есть как минимум три признака.

Урожайность клубники начинает заметно снижаться через 3 года после посадки. Если с этого времени растение слабо плодоносит, его можно выбрасывать без сожалений.

Избавиться придется и от тех кустов, которые серьезно поражены заболеваниями. Если этого не сделать, болезнь перейдет и на остальные растения.

Не стоит ждать хорошего урожая от клубники, посаженной на подзолистой почве, в тени или в низине. Отсюда кусты лучше пересадить на более подходящее место, выбросив засохшие или заболевшие.