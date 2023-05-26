Дачники рассказали, как бороться с мучнистой росой огурцов с помощью кислого молока

Многие дачники на собственном опыте убедились, что с болезнью можно бороться при помощи прокисшего молока.

Дело в том, что после обработки растений на них появляется тонкая пленка, поскольку в молоке содержится природный жир.

Патогенные микроорганизмы, вызывающие мучнистую росу огурцов, оказываются под этой пленкой без доступа кислорода и в итоге погибают.

Для приготовления раствора необходимо влить в 10 л воды литр прокисшего молока. Можно также использовать кефир или простоквашу.

Состав используют для опрыскивания огурцов. Повторять такую процедуру нужно каждые три дня, но проводить обработку следует только в сухую погоду.