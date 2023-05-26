Огородники рассказали, можно ли собирать урожай картофеля в дождливую погоду

Копать картошку в такую погоду не стоит, лучше сразу прекратить работы и дождаться благоприятной погоды.
Дело в том, что картофель, выкопанный во время дождя, не сможет долго храниться. Да и собирать урожай во влажной земле проблематично.
Если картофель все же был выкопан во время дождя, нужно разложить его весь в помещении и хорошенько просушить.
Принцип прост: чем лучше удастся высушить картофель, тел дольше он будет храниться. Необходимо также выбросить гнилые и поврежденные корнеплоды.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__