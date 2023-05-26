Как вырастить роскошные флоксы на своем участке: нужен всего один недорогой продукт

Для этой цели нужно купить только один недорогой продукт, который есть в каждом магазине – сухие дрожжи.

Далее необходимо растворить 30 г дрожжей в 2 л воды, добавить туда половину стакана сахара, оставить в теплом темном месте на 2-3 суток.

После этого раствор процеживают, разбавляют водой 1:40 и опрыскивают цветы. Делать это нужно ранним утром или вечером.

Дрожжевая подкормка станет еще эффективнее, если добавить в нее рубленые сорняки, компост, молочную сыворотку и древесную золу.