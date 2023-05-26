Дачники объяснили, как восстановить кору плодовых деревьев после нашествия грызунов

Если проигнорировать следы зубов животных на стволе, со временем дерево может просто погибнуть.

В таких случаях используется методов, которые садоводы называют «прививка мостиком». Первым делом нужно подровнять края поврежденной коры.

Ветки с этих мест срезают, делают небольшие надрезы выше и ниже поврежденного участка. Из однолетней ветки вырезают черенок немного длиннее расстояния между разрезами.

Края черенка заостряют, его вставляют в разрезы и прижимают. Так повторяют в нескольких местах.

Поврежденную часть ствола нужно смазать садовым варом. Такие мостики помогут провести воду и питание к новым листьям.