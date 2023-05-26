США вводят санкции против группы «Вагнер» в Мали

Министерство финансов США заявило, что местная группа «Вагнер» во главе с Иваном Александровичем Масловым «может попытаться направить свои усилия по приобретению военной техники для размещения на Украине» через Мали и другие страны.

Группа Евгения Пригожина, по мнению Минфина США, «могла использовать фальшивые документы», чтобы таким образом прикрыть приобретение и транспортировку мин, беспилотных летательных аппаратов, радаров и оборонных систем для использования в Украине.

Ранее Вашингтон обвинил в том же Преторию, заявив, что ЮАР поставляет вооружения для ВС России.