Зеленский приказал ВСУ брать больше военнопленных

«Все на фронте должны помнить: чем больше мы возьмем российских военнопленных, тем больше вернется наших людей», — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он приветствовал обмен пленными в четверг, в ходе которого российская сторона передала 106 украинских военнослужащих.

«Они вели бои в районе города Бахмут, который сейчас практически полностью разрушен», — сказал Зеленский.

Среди них восемь офицеров. Многие из вернувшихся военных ранее числились пропавшими без вести.

Москва утверждает, что захватила Бахмут с выходных. Киев это отрицает.