ЕС призывает Китай убедить Россию уйти из Украины

ЕС ожидает, что Китай будет работать над «немедленным и безоговорочным выводом всех российских вооруженных сил и всей военной техники» со всей территории Украины, заявили в офисе главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

Заместитель Борреля Энрике Мора ранее принимал спецпредставителя КНР по Украине Ли Хуэя для переговоров о политическом решении украинского конфликта.

Ожидается, что Ли посетит Москву в пятницу в рамках своего европейского турне.

В разговоре Мора обсудил с Ли возможности «справедливого и прочного мира».

Представитель ЕС подчеркнул, что Украина имеет право защищать себя и что ЕС готов поддерживать страну «в долгосрочной перспективе».