Экс-президент Бразилии Коллор признан виновным в коррупции

Восемь из десяти судей вынесли решение в пользу его виновности.

Судья-докладчик по делу Эдсон Фачин упомянул приговор до 33 лет лишения свободы, но он не будет оглашен до 31 мая.

73-летний Коллор, первый глава государства, избранный всеобщим прямым голосованием после военной диктатуры, обвиняется в получении взяток в размере 20 миллионов реалов (около 3,8 миллиона евро) с 2010 по 2014 год, когда он был сенатором.

Эдсон Фачин счел, что экс-президент использовал «свое политическое влияние, чтобы облегчить подписание контрактов».

По версии обвинения, было произведено около сорока платежей, чтобы облегчить «нерегулярное» подписание этих контрактов между строительной компанией и дочерним предприятием государственной нефтяной компании Petrobras. Защита отвергает все обвинения.