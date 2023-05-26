Руккола на огороде: как получить отличный урожай этой культуры

Возделывая рукколу, необходимо отследить переменчивую погоду, потому что культура не любит больших температурных перепадов.

При посадке растения надо выбрать светлое место, но не на сонцепеке, потому что от солнечных лучей листья растения становятся жесткими и горьковатыми на вкус. А в тени - теряют свой цвет, запах. В идеале надо выбрать место с рассеянным светом.

Также надо оценить кислотность грунта - его кислотность должна быть слабой либо нейтральной. Приемлемо, если PH среды - слабощелочной. Почву для посадки нужно тщательно подготовить, разрыхлить и выровнять. Если кислотность грунта высокая, ее надо известковать, добавив мелко измельченный мел.

После рассаживания руккола не требует много внимания. Главное - регулярно рыхлить землю, вовремя пропалывать грядку и поливать достаточным количеством воды.