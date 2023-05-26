Тину Тернер будут кремировать, так как она исповедовала буддизм

Королеву рок-н-ролла Тину Тернер будут кремировать из-за ее вероисповедания, о чем информирует 247 news agency.

Росшая в семье баптистского священника артистка стала буддистской еще в 70-х годах минувшего века. Кремация - единственно допустимая форма погребения для таких верующих.

Исполнительница не раз утверждала, что вера позволила помогло ей уйти от токсичных отношений и принять себя.

Тернер ушла в мир иной 24 мая на 84-м году жизни. Онкология кишечника убила знаменитость. Страшный диагноз ей был поставлен в 2016 году.