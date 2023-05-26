Сезон ураганов в Атлантике в этом году «почти нормальный»

Отмечается, что сезон ураганов длится с начала июня до конца ноября.

«Несмотря на эту статистику, достаточно одного шторма, чтобы опустошить ваше сообщество», — предупредил Рик Спинрад, глава Агентства наблюдения за океанами и атмосферой США (NOAA), которое публикует эти прогнозы.

Всего по оценке экспертов, может развиться от 12 до 17 штормов (с ветром более 62 км/ч), которым будет присвоено название, сообщает NOAA.

От пяти до девяти штормов разовьются в ураганы со скоростью ветра свыше 119 км/ч, а половина из них достигнет категории 3 и выше (от 178 км/ч), прогнозирует агентство.

В течение нескольких лет агентство предсказывало штормовую активность выше нормы.

Из-за глобального потепления ураганы становятся более мощными, подпитываемыми более теплыми поверхностями океана, говорят ученые.