Защитники животных украли ягнят из собственности короля Карла III

На изображениях, размещенных в Twitter в четверг агентством Animal Rising, видно, как три женщины крадут с поля трех ягнят, чтобы дать им «жизнь на свободе».

Согласно сведениям, которые передала одна из участниц акции, она проходила в поместье Сандрингем.

Полиция Норфолка подтвердила в своем заявлении, что три женщины «добровольно» отправились в полицейский участок Слау недалеко от Виндзора и были арестованы «по подозрению в краже».

Эта акция знаменует собой начало серии других операций по спасению животных, которые Animal Rising намеревается провести летом, чтобы привлечь внимание британцев к изменению своего рациона, заявила группа.