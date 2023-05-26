Вершинная гниль на томатах: почему появляется и как избежать

09:44 2023-05-26

Темные пятна на томатах считаются физиологическим отклонением, которое чаще всего дает о себе знать в теплицах летом и осенью.

Бытует мнение, что главная (а то и единственная причина) гнили - недостаток кальция в томатах. Как поясняет автор Телеграмм-канала "Дачные советы на каждый день", это одновременно так и не так.

Немаловажную роль в развитии этого заболевания играет также нарушение водного и воздушного баланса почвы (перелив, недолив).

Не лучшую лепту в таком плане вносят перепады температуры в теплице либо парнике. Инами словами, негативные факторы, которые не позволили растению эффективно усвоить кальций, - пояснила эксперт.

Учитывая такие моменты, стоит провести профилактические действия, чтобы предупредить появление вершинной гнили. Для этого своевременно внести подкормки, содержащие кальций.

Один из вариантов - 15-20 гр. кальциевой селитры растворить в 10 л воды, и проливать под корень раз в неделю под корень. Допустимо также  опрыскивание по листу.

Очень важно также поливать регулярно, но не перебарщивать с водой. 

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