Журналистам угрожали на похоронах Кучеренко расправой

Издание mk.ru информирует, что журналистам угрожали на похоронах мужа исполнительницы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко.

В конце события один из присутствующих обратился к корреспонденту "МК", предупредив о том, чтобы тот не задавал неудобных вопросов, а то "будет плохо".

Те, кто пришел проводить Кучеренко в последний путь, затруднялись назвать причину кончины чиновника.

Знакомые ныне покойного были поражены его смертью, так как на здоровье он никогда не жаловался.

Некоторые обратили внимание лишь на то, что за последнее время он сильно похудел.

Кучеренко был предан земле на Троекуровском кладбище. Замглавы Минобрнауки не стало 20 мая на 47-м году жизни.