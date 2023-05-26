На Канье Уэста подали в суд из-за испорченной им недвижимости на территории Лос-Анджелеса

Компания Gap подала в суд на экс-супруга Ким Кардашьян, рэп-исполнителя Канье Уэста.

Оказывается, музыкант испортил недвижимость в Лос-Анджелесе, которую снял в аренду, о чем сообщает издание New York Post.



Сумма, которую должен выплатить Уэст, составляет более 2 000 000 у. е. Изначально собственники недвижимости хотели взыскать компенсацию с марки знаменитости Yeezy, а позднее потребовали погасить долг самого рэпера.

Причиной разбирательства стала перепланировка, а именно, бригада рабочих убрала светильники с потолка, установив пандус и тоннель.

Представители бренда одежды заявили, что певец сам стал переделывать помещение, не уведомив об этом руководство фирмы.