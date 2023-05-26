Второй тур выборов в Турции демонстрирует рекордную мобилизацию избирателей за рубежом

11:09 2023-05-26

Второй тур президентских выборов в Турции завершился рекордной явкой за рубежом, тысячи мешков с бюллетенями направляются сегодня в Турцию из разных уголков мира, сообщает dpa в пятницу за несколько дней до решающего раунда.

Почти 1,86 миллиона турок за границей проголосовали, и их решение может склонить чашу весов: либо в пользу действующего президента, умеренного исламиста Реджепа Тайипа Эрдогана, либо в пользу его социал-демократического соперника Кемаля Киричдароглу.

Решающий второй тур голосования пройдет в Турции в воскресенье, и с чисто математической точки зрения у Эрдогана больше шансов на успех.

Действующего президента теперь также поддерживает ультранационалистический кандидат Синан Оган, который получил 5 процентов голосов в первом туре.