Второй тур выборов в Турции демонстрирует рекордную мобилизацию избирателей за рубежом

Почти 1,86 миллиона турок за границей проголосовали, и их решение может склонить чашу весов: либо в пользу действующего президента, умеренного исламиста Реджепа Тайипа Эрдогана, либо в пользу его социал-демократического соперника Кемаля Киричдароглу.

Решающий второй тур голосования пройдет в Турции в воскресенье, и с чисто математической точки зрения у Эрдогана больше шансов на успех.

Действующего президента теперь также поддерживает ультранационалистический кандидат Синан Оган, который получил 5 процентов голосов в первом туре.