Цветовод со стажем рассказал, как поступить с орхидеями, чтобы цветение было красочным и долгим

11:10 2023-05-26

Орхидея требует к себе много внимания, просто так она цвести не будет. Цветовод должен постараться для этого.

Из чего складывается основной уход за орхидеями, который является залогом пышного долговременного цветения?

Конечно, нужны все стандартные процедуры, но при этом каждая требует особого подхода. В разном поливе нуждаются растения разного возраста, произрастающие на разных почвах.

Общая рекомендация для всех орхидей: поливать нужно, когда поверхность почвы пересыхает. Это можно проверить рукой.

При этом переувлажнение очень опасно и может привести гнилостным процессам и гибели цветка.

Используем воду, прогретую до комнатной температуры, можно даже немного теплее, по сравнению с воздухом в комнате.

Самая лучшая вода для полива - дождевая или взятая после фильтрации. Кроме того, для регулярного красочного цветения орхидеям нужны правильные подкормки.

Лучше брать те, что специально созданы для этих цветов, с полным сбалансированным составом необходимых элементов.

Периодически рыхлим землю, чтобы кислород свободно проникал к корням.

Не забываем вовремя пересаживать растения в обновленную почву, насыщенную питательными веществами.

При необходимости выбираем более свободную тару, если растению стало тесно в старом горшке.

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