Цветовод со стажем рассказал, как поступить с орхидеями, чтобы цветение было красочным и долгим

Из чего складывается основной уход за орхидеями, который является залогом пышного долговременного цветения?

Конечно, нужны все стандартные процедуры, но при этом каждая требует особого подхода. В разном поливе нуждаются растения разного возраста, произрастающие на разных почвах.

Общая рекомендация для всех орхидей: поливать нужно, когда поверхность почвы пересыхает. Это можно проверить рукой.

При этом переувлажнение очень опасно и может привести гнилостным процессам и гибели цветка.

Используем воду, прогретую до комнатной температуры, можно даже немного теплее, по сравнению с воздухом в комнате.

Самая лучшая вода для полива - дождевая или взятая после фильтрации. Кроме того, для регулярного красочного цветения орхидеям нужны правильные подкормки.

Лучше брать те, что специально созданы для этих цветов, с полным сбалансированным составом необходимых элементов.

Периодически рыхлим землю, чтобы кислород свободно проникал к корням.

Не забываем вовремя пересаживать растения в обновленную почву, насыщенную питательными веществами.

При необходимости выбираем более свободную тару, если растению стало тесно в старом горшке.