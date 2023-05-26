Франция поедает 4000 тонн лягушачьих лапок в год, что может привести к экокататстрофе

В самой Франции виды съедобных лягушек находятся под охраной на протяжении десятилетий.

Их вылов строго регламентирован — как и на большей части Европейского Союза.

В Бургундии-Франш-Конте обыкновенных лягушек можно ловить при определенных условиях и забивать в период с конца февраля по апрель, когда они приходят в пруды для размножения.

Для кулинарного изыска во Францию ежегодно импортируется около 2800 тонн лягушачьих лапок из-за границы.

Большой спрос на деликатес в дальних странах вызывает экологические проблемы, потому что в крупнейших странах-экспортерах, прежде всего в Индонезии, безудержное стремление Европы к деликатесу угрожает не только популяции редких видов лягушек, но и балансу экосистем.

«Правительство почти не регулирует и не контролирует торговлю лягушачьими лапками», — рассказал немецкому агентству печати эксперт по амфибиям Ганджар Кахьяди, куратор городского зоологического музея Бандунга на Яве.

Официальных данных о количестве диких лягушек в островном государстве нет.

«Мы не знаем, сколько лягушек экспортируется и сколько осталось в дикой природе», — уточнил он.

Аналогичная ситуация во Вьетнаме, еще одном важном экспортере амфибий.

По словам Май Нгуен из организации Humane Society International, количество лягушек в целом здесь значительно сократилось за последние десятилетия.

«Когда я был ребенком в деревне, где жила, было легко увидеть и поймать лягушек. Но сегодня, почти 40 лет спустя, их очень трудно найти», — говорит она.

У властей стран-экспортеров пока нет планов ограничивать продажу или экспорт амфибий.