Галкин заявил о придуманной Украиной параллельной правде

Актер Борис Галкин выступил в качестве почетного гостя III Открытого российского фестиваля патриотического кино "Малая земля", проходившем в Новороссийске.

В рамках культурного события звезда экрана дал интервью "АиФ", где рассказал, что думает о соседнем государстве.

Галкин рассказал, что, нередко бывая в Украине, его всегда поражала гордыня и упрямство жителей страны.

Коммуникации с украинцами на русском язык не приводили обычно к "общему знаменателю". Любая тема для обсуждения, какую бы он не предлагал, превращалась в спор.

У Галкина создавалось впечатление при общении с жителями Незалежнай, что они будто не слышат то, о чем им говорят. Параллельная правда у них была всегда и по любому вопросу.