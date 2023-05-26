Чтобы поддерживать себя в отличной форме, бизнесмен из Азии пьёт крокодилью кровь с алкоголем

Но всё изменилось с тех пор, как 52-летний бизнесмен из провинции Транг (Таиланд) узнал о чудодейственном коктейле, продающемся на местной крокодильей ферме.

Отныне Рожакорн дважды в день выпивает по стакану странного напитка — местного алкоголя лао кхао, смешанного с крокодильей кровью.

Конечно, у иных людей полностью испортится аппетит от такого коктейля, но мужчина утверждает, что теперь он в отличной форме.

Рожакорн уверен, что кровь крокодилов творит настоящие чудеса с внутренними органами, а также кровеносной и нервной системой человека.

Что же касается алкогольной составляющей, то это вынужденная мера, связанная с тем, что у крокодилов мало крови, вот её и приходится разбавлять.

Хотя многие считают, что это рекламный ход.