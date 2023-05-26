Власти сообщают, что Харьковская нефтебаза была атакована ночью

Произошел пожар, сообщили в Офисе президента в Киеве.
Объект был дважды обстрелян, насосное оборудование было повреждено.
Ранее сообщалось, что Россия провела атаку по объектам инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ.
Произошел пожар, сообщили в Офисе президента в Киеве.
Объект был дважды обстрелян, насосное оборудование было повреждено.
Ранее сообщалось, что Россия провела атаку по объектам инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ.
Храмова Оксана
Суккуленты и папоротники в интерьере всегда выглядят достойно и стильно, оживляют комнату, придают ей уют и комфорт. Такие растения удобно держать в квартире, особенно, если вы занятой человек. Уход нужен минимальный.
Диана Мудреченко
Следственный комитет Беларуси в официальном Telegram-канале сообщил, что сотрудники Главного управления цифрового развития ведомства совместно с МВД задержали 28-летнего уроженца Витебска, занимавшегося заказными Ddos-атаками и сбором персональных данных.