Власти сообщают, что Харьковская нефтебаза была атакована ночью

11:57 2023-05-26

По данным украинских источников, во время ночных российских атак пострадала нефтебаза на окраине Харькова.

Произошел пожар, сообщили в Офисе президента в Киеве.

Объект был дважды обстрелян, насосное оборудование было повреждено.

Ранее сообщалось, что Россия провела атаку по объектам инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ.