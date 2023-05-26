ISW не видит повышенной опасности от ядерного оружия в Беларуси

Согласно анализу ISW, по-прежнему крайне маловероятно, что глава Кремля Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине или где-либо еще.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил в четверг в Москве после встречи с Путиным, что объявленная передача оружия стране уже началась.

Отметим, что речь идет о тактическом ядерном оружии, которое будет размещаться на модернизированных средствах доставки РК «Искандер М» и штурмовиках Су-25.

По оценке Москвы, тактическое ядерное оружие, имеющее меньшую дальность действия, чем стратегические ядерные ракеты, должно быть размещено на границе с Польшей.