Беспилотники-камикадзе нанесли удары по объектам в Краснодарском крае

12:06 2023-05-26

Украина и Россия сообщили о новых нападениях противоборствующих сторон и нескольких взрывах.

Россия выпустила по Украине 17 ракет разных типов и 31 беспилотник-камикадзе, сообщили ВВСУ в пятницу.

Было сбито 10 крылатых ракет, 23 беспилотника и 2 разведывательных БПЛА.

Атака, которая обрушилась в том числе на столицу Киев, продолжались до пяти утра. Ночью по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Сообщается и о новых атаках на территорию России вблизи границы с Украиной.

Так в Краснодаре после предполагаемой атаки беспилотника произошел взрыв.

По данным властей, пострадали офисное здание и жилой дом.

Также в Белгородской области вновь подвергся атаке приграничный город Грайворон.