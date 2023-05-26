Мальдивы - это архипелаг из 26 коралловых атоллов

12:09 2023-05-26

Архипелаг из 26 коралловых атоллов, который состоит из более чем 1000 островов. Это одно из самых низких мест на Земле.

Одно из самых низких мест на Земле, его средняя высота над уровнем моря составляет всего 1,5 метра.

Остров Мадагаскар - четвёртый по величине остров в мире и дом для 5% всех видов растений и животных, многие из которых не встречаются больше нигде в мире.

Сейшельские острова - это архипелаг из 115 островов, славящихся своими великолепными пляжами и коралловыми рифами.

Гренландия - это крупнейший остров в мире. Он занимает около 2,166 миллионов квадратных километров и на 81% покрыт льдом.

Остров Саргассо - не существующий в реальности остров, упоминаемый в рассказах о морских приключениях, включая те, что связаны с Бермудским треугольником.

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