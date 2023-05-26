Мальдивы - это архипелаг из 26 коралловых атоллов

Одно из самых низких мест на Земле, его средняя высота над уровнем моря составляет всего 1,5 метра.

Остров Мадагаскар - четвёртый по величине остров в мире и дом для 5% всех видов растений и животных, многие из которых не встречаются больше нигде в мире.

Сейшельские острова - это архипелаг из 115 островов, славящихся своими великолепными пляжами и коралловыми рифами.

Гренландия - это крупнейший остров в мире. Он занимает около 2,166 миллионов квадратных километров и на 81% покрыт льдом.

Остров Саргассо - не существующий в реальности остров, упоминаемый в рассказах о морских приключениях, включая те, что связаны с Бермудским треугольником.