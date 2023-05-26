Сокотра: Добро пожаловать на остров, где фантазия сошла с ума

12:18 2023-05-26

Здесь вы окажитесь среди сказочных существ, которые кажутся вырванными прямо из фантазийного фильма.

Добро пожаловать на остров, где фантазия сошла с ума.

Сокотра привлекает своими деревьями-грибами, вытянутыми вверх, словно из фильма научной фантастики.

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