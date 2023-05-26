Сокотра: Добро пожаловать на остров, где фантазия сошла с ума

Львы должны следить за своим темпераментом, а Ракам следует остерегаться ревности

Хотите узнать, как звезды относятся к вам в субботу и воскресенье? Наш гороскоп на выходные показывает, что вас ждет 27 и 28 мая, и какое решение поможет вам продвинуться дальше.