Сокотра: Добро пожаловать на остров, где фантазия сошла с ума

Добро пожаловать на остров, где фантазия сошла с ума.
Сокотра привлекает своими деревьями-грибами, вытянутыми вверх, словно из фильма научной фантастики.
Добро пожаловать на остров, где фантазия сошла с ума.
Сокотра привлекает своими деревьями-грибами, вытянутыми вверх, словно из фильма научной фантастики.
Храмова Оксана
Суккуленты и папоротники в интерьере всегда выглядят достойно и стильно, оживляют комнату, придают ей уют и комфорт. Такие растения удобно держать в квартире, особенно, если вы занятой человек. Уход нужен минимальный.
Диана Мудреченко
Следственный комитет Беларуси в официальном Telegram-канале сообщил, что сотрудники Главного управления цифрового развития ведомства совместно с МВД задержали 28-летнего уроженца Витебска, занимавшегося заказными Ddos-атаками и сбором персональных данных.
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